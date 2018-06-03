حجز 50 "شيشة" وضبط قاصرات ضواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر من درك المركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات ما يقارب 9 قاصرات رفقة عدّة شبان ومسؤول عن مقهى ناحية مدينة سطات، السبت، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، في حالة سراح، بعدما ضبطت القاصرات في سهرة بالمقهى يتعاطين لتدخين "الشيشة".

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد، نواحي مدينة سطات، قد انتقلت إلى المقهى على مستوى الطريق الرابطة بين سطات والجديدة، في النفوذ الترابي للجماعة الترابية أولاد سعيد، بعد توصلت بمعلومات تشير إلى تقديم "الشيشة" للزبائن من بينهم قاصرات دون ترخيص.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية اقتحمت المقهى بعد إذن من النيابة العامة المختصة، ووجدت عدّة شبانا وفتيات قاصرات، وحجزت ما يقارب 50 "شيشة".