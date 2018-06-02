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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف متورطا في تعنيف والديه بإيمنتانوت
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لإيمنتانوت، اليوم السبت، أربعينيا متورطا في قضية عنف ضد والديه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، لتحرير المتابعة في حقه قبل عرضه على المحاكمة، بعد تعنيف والديه وطردهما من مسكنهما بجماعة ايت حدو يوسف.
ويواجه المتهم الذي تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، تهمة العنف في حق الأصول، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن توقيف المتهم من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإمنتانوت جاء بعد توصل مصالحها بشكاية شفوية تقدم بها والده، تفيد بأنه تعرض للاعتداء والعنف رفقة زوجته من طرف ابنهما.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم دخل في خلاف مع والديه، قبل أن يتطور إلى الاعتداء عليهما على بعد دقائق قليلة من أذان مغرب يوم الأربعاء الماضي، أمام أعين أبنائه وزوجته، قبل أن يعمد إلى طردهما من مسكن يوجد في ملكية والده، دون مراعاة لعمرهما الذي فاق سبعة عقود.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اللهم إنا نعوذ من العقوق يا رب ونسألك يا كريم رضاك ورضا والدينا وبرهما دنيا وأخرى
اللهم آمين