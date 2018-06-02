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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف متورطا في تعنيف والديه بإيمنتانوت

الدرك يوقف متورطا في تعنيف والديه بإيمنتانوت

الدرك يوقف متورطا في تعنيف والديه بإيمنتانوت
هسبريس من مراكش
السبت 02 يونيو 2018 - 18:08

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لإيمنتانوت، اليوم السبت، أربعينيا متورطا في قضية عنف ضد والديه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، لتحرير المتابعة في حقه قبل عرضه على المحاكمة، بعد تعنيف والديه وطردهما من مسكنهما بجماعة ايت حدو يوسف.

ويواجه المتهم الذي تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، تهمة العنف في حق الأصول، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن توقيف المتهم من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإمنتانوت جاء بعد توصل مصالحها بشكاية شفوية تقدم بها والده، تفيد بأنه تعرض للاعتداء والعنف رفقة زوجته من طرف ابنهما.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم دخل في خلاف مع والديه، قبل أن يتطور إلى الاعتداء عليهما على بعد دقائق قليلة من أذان مغرب يوم الأربعاء الماضي، أمام أعين أبنائه وزوجته، قبل أن يعمد إلى طردهما من مسكن يوجد في ملكية والده، دون مراعاة لعمرهما الذي فاق سبعة عقود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي حائر السبت 02 يونيو 2018 - 18:20
ماذا عساي أن أقول؟
الله يستر وصافي
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11
2 - زناسني السبت 02 يونيو 2018 - 18:26
أَمَر ربك -أيها الإنسان- وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمر بالإحسان إلى الأب والأم، وبخاصة حالةُ الشيخوخة، فلا تضجر ولا تستثقل شيئًا تراه من أحدهما أو منهما، ولا تسمعهما قولا سيئًا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق بهما، وقل لهما -دائما- قولا لينًا لطيفًا
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3
3 - إبراهيم الجديدة السبت 02 يونيو 2018 - 18:28
بسم آلله الرحمان الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم
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7
4 - بار بوالدته السبت 02 يونيو 2018 - 18:31
العاقون لوالديهم غالبا ما تنتهي بهم الحياة الى العيش تحت القناطر .
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5 - فهد السبت 02 يونيو 2018 - 18:31
لا حول ولا قوة إلا الله بعدما أفنيا عمرهما في تربيته وكسوته وإطعامه يجازيهما بطردهما من بيتهما
اللهم إنا نعوذ من العقوق يا رب ونسألك يا كريم رضاك ورضا والدينا وبرهما دنيا وأخرى
اللهم آمين
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6 - متابع السبت 02 يونيو 2018 - 18:33
لاحول ولاقوة إلا بالله .أين وصية الله بالوالدين والبر بهما .قال تعالى . (فإما يبلغان الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما .وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا) نحب نقول لهاد مسخوط الوالدين والله كما تدين تدان دابا أولدك اطردوك كما هاكا ملي دير 60 أو 70 سنة .مهما كان الدافع ﻻ يجوز لك ولا يحق لك أن تفعل بوالديك هاد الفعلة الكلب الحقير .أرجوا أن تأخد العدالة .مجراها.
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7 - مرتن بري دو كيس السبت 02 يونيو 2018 - 18:34
...ولا تقل لهما اف .ولا تنهرهما وقل لهما قوﻻ كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة .وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
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8 - عروبي السبت 02 يونيو 2018 - 18:36
لاحول ولاقوة إلا بالله لقد اوصى الله بالوالدين حسنا
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9 - ماهذا يا هذا؟؟ السبت 02 يونيو 2018 - 18:36
ماهذا الذي فعله هذا الامي ، ونحن في عز رمضان، الم يقرا قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "( ... ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين.)" صدق الله العظيم.
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10 - manal السبت 02 يونيو 2018 - 18:38
حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو البر بالوالدين ، وفي الشهر الفضيل
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11 - خــــنيفــــــري السبت 02 يونيو 2018 - 18:38
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها الله ولم يحترم هذا العاق لا والديه ولا هذا الشهر المبارك. إنه يستحق ٲقصى عقوبة وبدون رحـــــمــــة.
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12 - يوم الحساب السبت 02 يونيو 2018 - 18:40
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أبناء بدون رحمة ولا شفقة الله سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين حسنا وهذا الخبيث يعتدي عليهم وفي قعر بيت الوالدين أمام زوجته وأبناءه فهل يرضاه على نفسه والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل كما تدين تدان كما عاملت ولديك سيعاملك ابناءك انشاء الله وغالبا مثل هذه الحالات يكن سببها تحريض الزوجات على الآباء
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