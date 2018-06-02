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الرئيسية | حوادث | الدرك يضع حدّا لمروّج مخدّرات ناحية ابن أحمد

الدرك يضع حدّا لمروّج مخدّرات ناحية ابن أحمد

الدرك يضع حدّا لمروّج مخدّرات ناحية ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 02 يونيو 2018 - 21:11

عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لولاد سرية سطات، اليوم السبت، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، مشتبها فيه بترويج المخدّرات للنظر في صكّ الاتهام الموجّه إليه.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن توقيف المشتبه فيه، الذي كان موضوع مذكرات بحث، جاء في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بالمراكز الترابية، وضبط ما يقارب 50 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي "سنابل الكيف"، وكيلوغرام من أوراق التبغ "طابا"، مع حجز سيارة خفيفة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بمركز درك لولاد، مع الاستماع إليه في بحث تمهيدي وإحالته في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بمحكمة ابن أحمد.

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