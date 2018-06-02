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كُتّاب وآراء
لسعة عقرب تدخل تلميذا العناية المركزة بوزان
على وجه السرعة نقل تلميذ، في سنته العاشرة، من جماعة بني كلة إلى المشفى الإقليمي أبو قاسم الزهراوي بمدينة وزان، بعدما تعرض للسعات متتالية من عقرب سامة بالقرب من منزل أسرته.
مصدر خاص أفاد هسبريس بأن الضحية "ولج المشفى في حالة حرجة، مع ظهور أعراض قيء وغثيان وانتصاب دائم لعضوه التناسلي"، مشددا على كون وضعه الصحي الحرج عجّل بإدخاله قاعة العناية المركزة، حيث تلقى الإسعافات الضرورية ولازال تحت المراقبة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وأضاف المصدر ذاته أن أطر مشفى الزهراوي عملت على تقديم علاجات مختصة للطفل، مع مده بالأوكسجين وتمكينه من دواء لتحسين وظيفة القلب.
يذكر أن حالات عديدة للسعات عقارب وصفتها مصادرنا بـ"الخفيفة" استقبلتها مصلحة المستعجلات من جماعات مختلفة، وتم التعاطي معها قبل أن يتمكن المصابون من مغادرة المؤسسة الصحية.