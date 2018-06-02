الأمن ينفي تعرّض طفل للاختطاف بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون واقعة اختفاء طفل قاصر، يبلغ من العمر 10 سنوات، بالدار البيضاء، تكتسي طابعا إجراميا أو ناجمة عن عملية اختطاف، مشيرة إلى أنها "تعاملت بجدية كبيرة مع بلاغ البحث لفائدة العائلة الذي تقدم به والد الطفل الذي كان قد اختفى من منزل عائلته بمدينة الدار البيضاء، صباح أمس الجمعة، في ظروف مشكوك فيها".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم السبت، أن "الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد مكان تواجد الطفل المذكور بمدينة الرباط، بعدما تقدم لدائرة الشرطة بيعقوب المنصور، موضحا أنه تعرض للاختطاف، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات".

وجاء في بلاغ المديرية أن المعني بالأمر "يؤكد أنه غادر مسكن العائلة تلقائيا بسبب ضغط الامتحانات المدرسية في نهاية السنة، وتوجه إلى مدينة الرباط بغرض الالتحاق بمنزل خالته، لكنه تاه عن الطريق وتوجه بعد ذلك إلى أقرب مركز للشرطة"؛ فيما أشارت مصالح الأمن الوطني إلى أن الطفل القاصر سلم لوالده بعد الانتهاء من كافة إجراءات البحث.