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الرئيسية | حوادث | حركة تدعو إلى التجنيد الإجباري في المغرب

حركة تدعو إلى التجنيد الإجباري في المغرب

حركة تدعو إلى التجنيد الإجباري في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 02 يونيو 2018 - 20:14

تفاعلا مع الشريط الذي يوثّق بالصوت والصورة للاعتداء الذي طال رجلا وامرأة على يد مجموعة من الأشخاص الملثمين بتراب جمعة اسحيم بإقليم آسفي، أصدرت "حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل" بيانا حول الواقعة.

وأشار البيان الذي توصلت به هسبريس أن "حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل اطلعت على الفيديو الذي يوثق الاعتداء الشنيع بالهراوات من طرف عصابة ملثمة، الذي ذهب ضحيته مواطنان، بداعي “الفساد في رمضان”، بدوار أولاد عمران في جماعة جمعة اسحيم التابع لإقليم آسفي".

ونظرا لخطورة هذه الجريمة الشنعاء، يضيف البيان، "تعلن حركة قامون وقادرون تضامنها اللامشروط مع الضحايا، وتطالب من كل المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين بمعاقبة عصابة المجرمين المتورطين في هذا الحادث المؤلم جدا".

وجاء في البيان الموقّع من طرف المصطفى المريزق، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، أن "الحركة تجدّد مطلبها بإخراج قانون التجنيد الاجباري المدني للوجود في أقرب وقت ممكن، وحماية المواطنات والمواطنين من " قضاة الشارع".

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