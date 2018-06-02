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كُتّاب وآراء
ثلاثيني ينتحر شنقا بجماعة أمتار في شفشاون
أقدم شخص، اليوم السبت، على وضع حد لحياته شنقا بعدما لف حبلا حول عنقه ووصله بغصن شجرة بمحاذاة منزله وسط دوار تمايلت بجماعة أمتار بإقليم شفشاون، وفق ما ذكرته مصادر جمعوية لهسبريس.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشخص المنتحر، وهو متزوج في الثلاثينات من عمره، عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن استغل انشغال أفراد عائلته بتناول وجبة السحور.
وأضافت مصادر هسبريس أن الأسرة فوجئت بعملية الانتحار، مما خلف صدمة كبيرة لديها، مشيرة إلى أن الهالك لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية أو اختلال عقلي.
وقد حلت بمكان الحادث عناصر من السلطة المحلية، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، التي قامت بفتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.