التحقيق في أطنان دقيق "مشتبه به" بقلعة السراغنة

إبراهيم مغراوي

تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمدينة قلعة السراغنة، أرسلت كمية من دقيق مشتبه بسلامته الصحية، الأحد، إلى المختبر بمدينة الدار البيضاء للتأكد من مدى مطابقته لمعايير السلامة الصحية، بعدما أوقف عناصر درك العامرية، أمس السبت، شاحنة من الحجم الكبير كانت محملة بأطنان من الدقيق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف مركبة الدقيق جاء على إثر مراقبة روتينية لشاحنة من الحجم الكبير خرجت من مدينة قلعة السراغنة إلى وجهة غير معلومة، وأثناء تفتيشها تبين أنها تحمل أكياسا زرقاء مخصصة في الأصل لخزن الحبوب مملوءة بالدقيق، مضيفة أن هذه المادة تم شحنها من إحدى المطاحن بحاضرة المنطقة، وأن الأكياس لا تحمل أية علامة تجارية ولا تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأوردت المصادر المذكورة أن مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش أسفي، والسلطات والجهات المسؤولة على صحة المواطنين، قاموا بتكوين لجنة تقنية مختلطة للقيام بالتحقيقات اللازمة بعين المكان حول الكمية المحجوزة من الدقيق الفاسد.

وأضافت المصار نفسها أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة وجه فرقة من المركز القضائي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق والاستماع لمدير المطحنة ومساعديه، من أجل التأكد والاطلاع على جميع وثائق تسليم الكمية المحجوزة، بحضور ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإخضاع مادة الدقيق للتحاليل المخبرية.

في المقابل، أوضح مصدر مسؤول من إدارة المطحنة لهسبريس أن الكمية المحجوزة تم بيعها بشكل عادٍ من أجل استعمالها علفا للماشية بمدينة برشيد، مؤكدا أن الإدارة تتوفر على ما يثبت ذلك، نافيا أن يكون في هذه العملية ما يتنافى مع القانون.