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الرئيسية | حوادث | "مناجم الموت" تحصد مزيدا من الأرواح في جرادة

"مناجم الموت" تحصد مزيدا من الأرواح في جرادة

"مناجم الموت" تحصد مزيدا من الأرواح في جرادة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 يونيو 2018 - 17:20

أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين (حوالي 33 و 42 سنة) لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجهما من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيهما.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث.

وتابعت بأنه تم نقل أحد الضحيتين، الذي كان لا يزال على قيد الحياة على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، حيث وضع تحت العناية الطبية المركزة، قبل أن توافيه المنية متأثرا بإصابته البليغة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hayat الأحد 03 يونيو 2018 - 17:32
اوا سمحوليا. دابا كتمشيو تتنتاحرو بزز.
صافي عرفنا هاد الحواسي ديال الموت. علاش هاد العتاد و قسوحية الراس؟
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-9
2 - مصطفى كاراطيكا الأحد 03 يونيو 2018 - 17:35
لاحول ولا قوة الا بالله وان لله وان اليه راجعون وشكون المسؤل على هدا المأساة مشي هدو إلى فقرو الشعب
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4
3 - مقهورة الأحد 03 يونيو 2018 - 17:35
لا حول ولا قوة الا بالله الى اين تسير بنا الازمات المصاريف في ارتفاع والمداخيل منعادمة فينك العتماني لبوكيمون.
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2
4 - كريان سنطرال الأحد 03 يونيو 2018 - 17:36
حسبنا الله و نعم الوكيل و ﻻ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،و الله المستعان،و السلام ختام.
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