أمن مراكش يحجز مخدرات لدى سائح أجنبي

إبراهيم مغراوي من مراكش*

أوقفت مصالح الأمن بالمطار المدني مراكش المنارة، التابع لولاية أمن مراكش، أمس السبت، مسافرا أجنبيا مشكوكا في تعاطيه للاتجار الدولي بالمخدرات.

وأفادت مصادر أمنية بأن المشتبه فيه كان يهم بمغارة التراب الوطني، لكن مصالح الأمن ارتابت في تصرفاته، فأخضعته لتفتيش قانوني أسفر عن ضبطه متلبسا بحيازة حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا في شكل كبسولات مخبأة بعناية في حقيبته الخاصة.

وأوضحت المصادر نفسها أن المعني بالأمر تم إخضاعه لفحص بالأشعة للتأكد من خلو أمعائه من أية كميات من مخدر آخر، وأحيل على المصلحة الولائية للشرطة لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

يذكر أن هذه العملية جاءت بفضل يقظة وحنكة شرطة الحدود، ويشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية ستستمر من أجل الوصول إلى كل شخص قد تثبت مساهمته أو مشاركته في هذا العمل الجرمي، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.