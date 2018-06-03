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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحجز مخدرات لدى سائح أجنبي

أمن مراكش يحجز مخدرات لدى سائح أجنبي

أمن مراكش يحجز مخدرات لدى سائح أجنبي
إبراهيم مغراوي من مراكش*
الأحد 03 يونيو 2018 - 20:01

أوقفت مصالح الأمن بالمطار المدني مراكش المنارة، التابع لولاية أمن مراكش، أمس السبت، مسافرا أجنبيا مشكوكا في تعاطيه للاتجار الدولي بالمخدرات.

وأفادت مصادر أمنية بأن المشتبه فيه كان يهم بمغارة التراب الوطني، لكن مصالح الأمن ارتابت في تصرفاته، فأخضعته لتفتيش قانوني أسفر عن ضبطه متلبسا بحيازة حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا في شكل كبسولات مخبأة بعناية في حقيبته الخاصة.

وأوضحت المصادر نفسها أن المعني بالأمر تم إخضاعه لفحص بالأشعة للتأكد من خلو أمعائه من أية كميات من مخدر آخر، وأحيل على المصلحة الولائية للشرطة لتعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

يذكر أن هذه العملية جاءت بفضل يقظة وحنكة شرطة الحدود، ويشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية ستستمر من أجل الوصول إلى كل شخص قد تثبت مساهمته أو مشاركته في هذا العمل الجرمي، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كاره وعدو المخذرات وتجارها الأحد 03 يونيو 2018 - 20:18
لو لم يجد تاجر مخذرات محلي ما إسْتُدرِجَ لشرائها ولا حملها معه كما نرى في الأفلام الوثائقية ومايفعله تجار المخذرات في أمريكا اللاتينية و كيف يُستَدرج السياح الى نقل المخذرات بالإغراء وتارة بالتهديد وتارة السياح نفسهم يطمعون في اكتساب ثروة سهلة .
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2 - الاسم لا يهم الأحد 03 يونيو 2018 - 20:26
معظم عمليات القبض على مروجي المخدرات بالمغرب تاتي نتيجة لارتياب رجال الامن وشكهم في المهربين وقراءة افكارهم وتحليل نظرات عيونهم وهذه موهبة لا توجد الا عند شرطتنا المغربية وهذا ما يفسر وضع المهربين للنظارات على عيونهم خوفا من اكتشاف جرائمهم في عيونهم
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