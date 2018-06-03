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الرئيسية | حوادث | شاب يُحرق نفسه داخل سوق ممتاز بأكادير

شاب يُحرق نفسه داخل سوق ممتاز بأكادير

شاب يُحرق نفسه داخل سوق ممتاز بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 03 يونيو 2018 - 18:22

أقدم شاب، في الثلاثينيات من العمر، على إضرام النار في جسده وسط سوف ممتاز معروف بحي فونتي بأكادير، بعدما ولج إليه وعمد إلى سكب كمية من المادة الحارقة "الدوليو" على جسده وأضرم النار فيه، مما أصابه بحروق من الدرجة الثالثة.

وخلق الحادث حالة من الهلع في صفوف المتبضعين ومسؤولي المؤسسة التجارية، حيث تدخل مستخدمون بالسوق الممتاز وعملوا على إطفاء النيران المشتعلة في جسد الشاب، قبل أن تحضر سيارة الإسعاف والسلطات المحلية والأمنية، ويجرى توجيهه إلى المستشفى.

وعن أسباب إقدام الثلاثيني على فعلته، أوردت مصادر هسبريس من داخل المؤسسة التجارية أن الشاب، الذي يقطن بحي بن سركاو، من ذوي السوابق القضائية، دخل المركز التجاري وعمد إلى الاستيلاء على مثقاب كهربائي من غير أن يؤدي ثمنه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب حاول التسلل إلى خارج الفضاء التجاري، غير أن أعوان المراقبة رصدوا عدم تأديته لثمن الآلة، فخيروه بين أداء مبلغ 2000 درهم أو إحالته على الشرطة لإنجاز محضر للسرقة، فربط الاتصال بأقاربه الذين أحضروا المبلغ.

المصادر ذاتها أضافت أنه بعد نصف ساعة من ذلك، عاد الشاب إلى الفضاء التجاري حاملا معه قنينة من المادة الحارقة "الدوليو"، فأضرم النار في جسده، موردين أن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في أسباب وظروف الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - إبراهيم الجديدة الأحد 03 يونيو 2018 - 18:36
تبارك الله غير نسرق ولا نحرق راسي
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69
2 - مقاطعون الأحد 03 يونيو 2018 - 18:37
شد المنطيح لا يطيح. خلويني نسرق ولا نحرق راسي. وزمان هدا
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69
3 - Aziz canada الأحد 03 يونيو 2018 - 18:38
تفسير سبب الواقعه غريبه ان تصدق. نتمنى ان نسمع اقوال المعني الامر حتى تتضح الصوره.
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52
4 - mrirt الأحد 03 يونيو 2018 - 18:42
خيروه بين 2000 درهم أو المحضر ديلاش ديك 2000 درهم
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9
5 - حمو الأحد 03 يونيو 2018 - 18:42
السوق الممتاز هو مرجان وطريقة التعامل كانت غير لائقة مع الشاب الذي بدوره كان يتصرف برعونة طيلة الوقت.. كلشي كيدير السبة برمضان، إلى شادكم غير الكارو ولا ما نعرف على تصرفات مثل هادي.. غير فطرو راكم ماصايمين ماشايفينو.
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15
6 - مريم الأحد 03 يونيو 2018 - 18:43
بنادم تسطا الله يلطف بنا في هاذ العواشر
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10
7 - زكرياء منجد الأحد 03 يونيو 2018 - 18:49
كل شخص يقوم بإشعال النار في جسده او يقوم بالإنتحار لن أترحم عليه لأن الله تعالى لن يوصي على الإنتحار
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8
8 - الفيلسوف الأحد 03 يونيو 2018 - 18:50
أمر غريب.. هل هذا ما جاء في تحريات النيابة العامة؟ ام اقوال مدير سوق الجملة؟
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-2
9 - حسن الأحد 03 يونيو 2018 - 18:50
اولا ماخصوش اسرق ثانيا هادوك ليفداك السوق الممتاز حتا هما شفارة ممتازين علاش طلبلو مبلغ اكثر من الثمن الحقيقي ديال السلعة ازيدون كاين المخزن فالبلاد او ولا عندنا غير شرع اليد هو لي خدام هذه الايام.
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-2
10 - مواطن الأحد 03 يونيو 2018 - 18:51
ههههه بسلامة جابها غير في، راسو حتا دارهم الى عندهم العقل خليوه تما في، المستشفى ماشي، واحد رزاهم في، 2000 درهم و باغي يزيد يرزيهم يخلصوا حتا السبيطار غير شفر و متخلصش و جي حرق راسك ولاو لقينها سبة باش يبانو في، التلفزة و يديروها طلبة
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2
11 - kader الأحد 03 يونيو 2018 - 18:52
لا يجب أن يكون الخصم حكما فالقانون له ضوابطه . أن ما تقوم به الأسواق الممتازة فيه قدر كبير من الاستقواء و التجبر على المواطنين حيث تقوم بتغريم من أخد شيءا ولو سهوا باداءه الثمن عشرة مرات بعد اعتقاله بزنزانة خاصة مزودة بكمرات و تفتيشه كليا وهده الأمور تخص فقط الشرطة القضائية كأننا في دولة داخل دولة
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-3
12 - o m الأحد 03 يونيو 2018 - 18:52
ناس في غاية الغباء والجهل فما عسانا ننتظر .احقاق الباطل وابطال الحق. ففناؤنا اصبح قريبا في انتظار ما هو اعظم.
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-1
13 - Hassan Sima الأحد 03 يونيو 2018 - 18:53
هـاد المسؤولين في المتاجر أنانيين مافيهـمش غرام الرحمة من حصل إما ترگوه و عايطو البوليس لا هـما گيستفزوگ وقلو ليگ ثمن الشيء المحجوز تؤده عشر مرات هـل هـادشي قانوني هـناگ من لم يتعمد السرقة ووضع شيء في جيبه سبحان لما يسهـا فياتفاجئ بالا بتزاز أنا لا أدافع عن السارق
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-5
14 - رشيد الأحد 03 يونيو 2018 - 18:54
المغرب على أبواب "سنوات السيبة" في حلة جديدة... غير الله يستر
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2
15 - غيورة على بني وطني الأحد 03 يونيو 2018 - 18:54
هذا ما تشيب لهوله نواصي الولدان إنا لله و إنا إليه راجعون ترحما على شبابنا الضائعين،
# استيقظي يا أمتي
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2
16 - دابة الارض الأحد 03 يونيو 2018 - 18:55
اتق الله ان كنتم ادميين من لحم ودم وان كنتم غير دالك والله ارحمنا كل هدا من ضعف الايمان وعدم التقة في النفس يارب شافي امتك
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1
17 - Zarzour الأحد 03 يونيو 2018 - 18:57
للذكر فإن السوق الممتاز هو مرجان
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18 - wood الأحد 03 يونيو 2018 - 18:58
المغرب سيحطم الرقم القياسي لعدد الاشخاص الذين يحرقون انفسهم . و اذا حظي المغرب بتنظيم المونديال فسيستمع السواح و الزوار برؤية المشاعل البشرية المنتشرة هنا او هناك و يكتشفون اجمل بلد في العالم و جنة الله في ارضه !!!
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0
19 - السلاوي الأحد 03 يونيو 2018 - 19:01
حتى هادوك السكيريتي ديال مرجان طاغيين بنادم تايكون غا ساهي ونسا مدوزش شي حاجا فلاكيس كايردو الشفار ومايخيروه بين اضربو لو ديك الحاجة فعشرة ولا الحبس
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20 - عبدو الأحد 03 يونيو 2018 - 19:03
أصبح المواطن يعيش أوضاعا مزرية في غاية الأسى و الأسف ، ومن المسؤول عن تحول مسار حياة عشرات الآلاف من الأطفال الذين تحولت حياتهم بعد ذلك إلى الكارثة ، هل هي الأسرة أم الشارع أم المدرسة أم الدولة التي يجب أن تتولى أمور الشعب؟
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