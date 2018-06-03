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الرئيسية | حوادث | حرائق تأتي على محاصيل زراعية بسطات وبرشيد

حرائق تأتي على محاصيل زراعية بسطات وبرشيد

حرائق تأتي على محاصيل زراعية بسطات وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 03 يونيو 2018 - 23:00

اندلع، مساء اليوم الأحد، حريقان متفرقان في محاصيل زراعية بكل من إقليم برشيد وسطات، التهما ما يقارب 20 هكتارا، دون تسجيل خسائر في الماشية أو البشر.

وحسب مصادر هسبريس، فقد اندلع الحريق الأول بحقل خلف تجزئة الشاوية، بالقرب من مدينة برشيد، ثمّ انتقلت النيران، بفعل قوّة الرياح، إلى مزارع أخرى مجاورة، حيث أتت النيران على هكتارات عدّة من المحاصيل.

وشبّ الحريق الثاني بحقول بجماعة خميسات الشاوية أولاد سعيد بناحية سطات، والتهمت النيران عدّة مزارع بالمنطقة، قدّرتها المصادر ذاتها بما يقارب 20 هكتارا.

وأضافت مصادر هسبريس أن عناصر تابعة لثكنة الوقاية المدنية بكل من برشيد وسطات انتقلت إلى الحقول التي اندلعت بها الحرائق، وتمكّنت بعد مجهودات استغرقت ساعات عدّة من السيطرة على الحريقين، فيما فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا في الحادثتين، تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة.

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