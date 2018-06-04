24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/06/2018
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:39
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- نقيب هيئة البيضاء يرفض "تجاوزات" محامين
- مونديال المغرب بين بلطجة ترامب وجشع إنفانتينو
- البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة
- "رمضانيات ورزازات" تنال استحسان الجمهور
- مراكش ترصد 153 حالة غش في "جهوي الباك"
محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)
- مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية" - (261)
- استعطاف المغاربة بالتراجع عن المقاطعة "يُحْرج" حكومة العثماني - (230)
- "المقاطعة" تدفع نشطاء مغاربة إلى مطالبة الملك بإسقاط الحكومة - (152)
- نقابات تُحمّل الحكومة مسؤولية تشريد الآلاف من ضحايا المقاطعة - (140)
- وزارة الأوقاف تنفي مشاركة عدنان إبراهيم في الدروس الحسنية - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون
الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:24
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في حادثة سير مميتة وقعت وسط مدينة شفشاون، إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة.
وقالت مصادر طبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون استقبل شخصين في مقتبل العمر بعد نقلهما من طرف عناصر الوقاية المدنية، مشيرة إلى أن أحدهما فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما لا يزال الثاني يتلقى العلاج.
وقد تم إيداع جثة الشاب بمستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق الجاري، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حدو ازايد الاثنين 04 يونيو 2018 - 02:00
لاننا علماء في مايخص قوانين السير المهم الله يرحم الموتا
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1