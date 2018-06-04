24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:3921:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة (5.00)

  2. "الكونغرس" يجتهد لتكريس احتلال إسرائيل للجولان (5.00)

  3. "فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال (5.00)

  4. العدل والإحسان أمام البرلمان (5.00)

  5. محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون

مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون

مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون
هسبريس من شفشاون
الاثنين 04 يونيو 2018 - 01:24

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في حادثة سير مميتة وقعت وسط مدينة شفشاون، إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة.

وقالت مصادر طبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون استقبل شخصين في مقتبل العمر بعد نقلهما من طرف عناصر الوقاية المدنية، مشيرة إلى أن أحدهما فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما لا يزال الثاني يتلقى العلاج.

وقد تم إيداع جثة الشاب بمستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق الجاري، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حدو ازايد الاثنين 04 يونيو 2018 - 02:00
لاننا علماء في مايخص قوانين السير المهم الله يرحم الموتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.