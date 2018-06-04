مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون

هسبريس من شفشاون

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في حادثة سير مميتة وقعت وسط مدينة شفشاون، إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة.

وقالت مصادر طبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون استقبل شخصين في مقتبل العمر بعد نقلهما من طرف عناصر الوقاية المدنية، مشيرة إلى أن أحدهما فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما لا يزال الثاني يتلقى العلاج.

وقد تم إيداع جثة الشاب بمستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق الجاري، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية.