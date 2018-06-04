"اعتداء ملثمين" بجمعة سحيم يسقط 16 شخصا

إبراهيم مغراوي

قدّمت مصالح الدرك بإقليم أسفي، اليوم الاثنين، الفتاة ومرافقها السائق اللذين جرى الاعتداء عليهما بجمعة سحيم، على أيدي 14 شخصا ملثمين إلى النيابة العامة، بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة والتدخل بصفة ينظمها القانون وإلحاق الضرر بملك الغير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الفتاة، التي كانت بسيارة للنقل السري (خطاف) إلى جانب السائق، اعترفت أمام المصالح الأمنية بعلاقة سابقة كانت تربطهما، مضيفة أن الـ14 شخصا الذين اعتدوا عليهما بجمعة سحيم اعترفوا هم كذلك بالمنسوب إليهم.

يذكر أن الـ14 شخصا المذكورين وثقوا اعتداءهم على فتاة ورفيقها، بجمعة سحيم، بفيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد لقي هذا الحادث استنكارا كبيرا، باعتباره سلوكا يدخل في قانون "شرع اليد"، الذي يتنافى مع قوانين دولة المؤسسات.

من جهته أفاد محمد الصالحي الحنفي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تمت متابعة 13 شخصا في حالة اعتقال وشخصا واحدا في حالة سراح، وتقديمهم لجلسة يوم غد الثلاثاء، من أجل محاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال.