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كُتّاب وآراء
شاب عشريني ينهي حياته شنقا ناحية برشيد
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، اليوم الاثنين، بإجراء تشريح طبي من قبل طبيب مختص بالمستشفى الحسن الثاني بسطات على جثة شاب عشريني لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما عثر عليه جثة هامدة بمنزل أسرته بمدينة الدروة.
مصادر هسبريس أفادت بأن الشاب "ح. ر"، المزداد سنة 1997 بالدار البيضاء، متزوج وليس له أبناء، أقدم على وضع حدّ لحياته شنقا بمقر سكنه بالشطر الثاني بتجزئة نبيلة بمدينة الدروة، لأسباب مجهولة مازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن العثور على جثة الشاب استدعى انتقال كل من ممثل السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة إلى عين المكان، لمعاينة جثة الهالك وتوجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات من أجل التشريح لفائدة البحث تبعا لتعليمات النيابة العامّة المختصّة.