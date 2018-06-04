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الرئيسية | حوادث | البحرية المغربية تنقذ مهاجرين بعرض المتوسط

البحرية المغربية تنقذ مهاجرين بعرض المتوسط

البحرية المغربية تنقذ مهاجرين بعرض المتوسط
مُتابعة من خالد ملوك
الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:02

أنقذت عناصر البحرية الملكية المغربية، فجر اليوم، 11 مرشحا للهجرة غير النظامية بالمياه المجاورة لمضيق جبل طارق، كانوا على متن قارب مطاطي قادم من إحدى سواحل مدن الشمال المغربي.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية بأن فرقة الإنقاذ البحري الإسباني باشرت عملية البحث عن المركبة بناء على إشعار من إحدى المنظمات التي تعنى بحقوق المهاجرين الأجانب، قبل أن تتمكن البحرية الملكية المغربية من تحديد مكان تواجد القارب الذي كان يقل مهاجرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الموقوفين كانوا ينوون الإبحار نحو سواحل مدينة قاديس بإقليم الأندلس، مشيرا إلى أنه جرى نقلهم، وهم في صحة جيدة، على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى ميناء مدينة طنجة قصد تحديد هوياتهم وفتح تحقيق قضائي بشأن الأطراف التي وقفت وراء محاولة تهريبهم.

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