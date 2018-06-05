محاولة القتل تلاحق المعتدي على إمام مسجد حسان

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس أن الشخص الذي هاجم إمام مسجد حسان غادر مستشفى الأمراض العقلية، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية من قبل الشرطة القضائية للرباط من أجل محاولة القتل، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وكان المعني بالأمر حاول، يوم 4 ماي الماضي، خلال صلاة الجمعة، طعن إمام المسجد والاعتداء عليه.

وحدثت الواقعة عندما كان المؤذن يرفع الأذان الثالث، فاضطر إلى قطعه، وسادت الفوضى داخل المسجد لمدة حوالي خمس دقائق، قبل استئناف الأذان.

كما كانت مصالح الأمن سارعت إلى توقيف المعني بالأمر، والذي يبلغ من العمر 29 سنة.