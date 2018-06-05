مروج للمخدرات يقع في قبضة الدرك بأيت أورير

ابراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأيت أورير بإقليم الحوز، الاثنين، تاجر مخدرات متلبسا بحيازة 60 كيلوغراما من "الكيف" و30 كيلوغراما من أوراق طابا، بالإضافة إلى كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف في عقده الرابع، ومن ذوي السوابق العدلية، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وأن عملية التوقيف جاءت بعد نصب كمين محكم له بدوار "أمدرار" التابع لجماعة أيت فاسكا ضواحي مراكش.

يذكر أن الموقوف وضع بأمر من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه في انتظار عرضه على القضاء؛ كما يشار إلى أنه فر من الدرك الملكي مرتين.