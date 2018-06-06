الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر درك السوالم، الثلاثاء، شخصين في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك بسطات، بعد انقضاء أجل الحراسة النظرية، للاشتباه فيهما بتكوين عصابة متخصصة في السرقة، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهما؛ فيما جرى تحرير مذكرات بحث وطنية حق ثلاثة شركاء آخرين.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطّلعة، فإن المركز الترابي حد السوالم التابع لسرية برشيد تلقى شكايات من مواطنين، تتضمّن تعرّض أغراضهم للسرقة من داخل مساكنهم؛ من بينهم امرأة أدلت بتصريحات تفيد تعرّض منزلها للسرقة والاستيلاء على مبلغ مالي ومفاتيح سيارتها الخاصة وسرقتها من قبل مجهول أو مجهولين، بعدما كانت مركونة في أحد الأماكن ناحية السوالم.

المصادر ذاتها أفادت بأن عناصر الدرك الملكي، التي كثفت أبحاثها وتحرياتها، توصّلت إلى أن عصابة تتكوّن من 5 أشخاص من بينهم قاصر، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، تنشط في مجال السرقة بالمنطقة، ثمّ تمكّنت من تحديد مكان وجود اثنين منهم، وحجزت السيارة موضوع السرقة على مستوى الطريق الرابطة بين برشيد والسوالم.

واستنادا إلى المصادر نفسها وضعت عناصر الدرك الملكي بالسوالم المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد الاستماع إليهما في بحث تمهيدي، اعترفا خلاله بشركائهما الثلاثة، الذين حررت في حقهم مذكرات بحث، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية بسطات.