عصابة "الفراقشية" أمام الوكيل العام في مراكش

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، الثلاثاء، شخصيْن ضمن عصابة تمتهن سرقة المواشي بين جماعتي زمران الشرقية وحد رأس العين على الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تحرير المتابعة القانونية قبل عرضهما على أنظار غرفة الجنايات.

ويواجه المتهمان الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي جناية "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة والمشاركة، واستعمال ناقلة ذات محرك"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

ومكّنت التحقيقات، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي في هذه القضية، من إلقاء القبض على سارقين والتعرف على هوية شريكين لهما، وكذا استعادة المواشي المسروقة.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي سيدي رحال، باشرت تحرياتها بناء على شكايات متعددة تقدم بها ضحايا تعرضت ضيعاتهم للسرقة بجماعة زمران؛ وهو ما مكنها من إلقاء القبض على سارقين من ضمن العصابة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة.

وأضافت المصادر نفسها أن عصابة "الفراقشية" كانت تتحرك بناقلة ذات محرك، وأفرادها ينفذون عمليات السطو ليلا، بعد تحديد مواقع ارتكاب جرائم السرقة.