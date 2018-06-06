الرشوة تجر ممرضا في "أكفاي" إلى المحاكمة

هسبريس من مراكش

تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين المقبل، في محاكمة الممرض الرئيسي بمستوصف آيت داود بجماعة أكفاي، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة في حالة اعتقال من أجل الارتشاء.

وجاء إيقاف المتهم، الذي تفصله حوالي ست سنوات على إحالته على التقاعد، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ رشوة من مواطن مقابل العلاج.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المواطن المذكور تعرّض للابتزاز مرات عدة من لدن الممرض الذي يرفض تمكينه من حقه في التطبيب كلما توجه إلى المركز الصحي الموجود بالجماعة القروية أكفاي ضواحي مراكش؛ وهو ما دفع به إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات، التي أجرتها عناصر المركز القضائي للدرك تحت إشراف النيابة العامة، مكنت من إيقاف الممرض المذكور، ليتم الاحتفاظ به رهن اشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل عرضها على أنظار العدالة.