24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملك الأردن: الصعوبات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة (5.00)

  2. تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بكل المغرب (5.00)

  3. مقاطعة (5.00)

  4. موسم التلقيح ضد الإلحاد (5.00)

  5. حراك الريف.. (20) : "ماعندي بو الوقت دابا !" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الغش في "الباك" يوقف 9 أشخاص بالفقيه بنصالح

الغش في "الباك" يوقف 9 أشخاص بالفقيه بنصالح

الغش في "الباك" يوقف 9 أشخاص بالفقيه بنصالح
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:05

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بنصالح، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تسهيل عملية الغش في امتحانات البكالوريا والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو طالب جامعي، كان يخصص منزلا يأوي ثمانية مشاركين آخرين لتوفير الأجوبة على مواضيع الاختبارات بعد التوصل بها عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم التوصل بها من المترشحين لاجتياز الاختبارات الوطنية لنيل شهادة البكالوريا.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بالمنزل المذكور، مكنت من حجز حاسوب محمول و13 هاتف نقال تم تحميلها بنماذج من أسئلة الاختبار وأجوبتها، متصلة جميعها بالأنترنيت عبر جهاز لقرصنة الأنترنيت تم حجزه أيضا، فضلا عن ضبط مبلغ مالي 6660 درهم، تم تلقيها من المترشحين الذين تجري حاليا عملية تحديد هوياتهم.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تستمر فيه العمليات الأمنية للكشف عن جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ali perla الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:19
هههه بفف عليها المغرب متأخر في العلم بزاااف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - abdou الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:27
bravo
Il faut lutter contre ce fléau qu’est devenue mode dans les pays développés on sa question les niveaux des examens
Et le choix des matières au contraire chez nos allh ihfed on se pose de questions des modalités de la tricherie et falsification
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - رشيد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:32
شعب ذكي، لكن الفساد المتفشي يجعل الذكاء العام و الخاص يتوجهان نحو الغش و القوالب و تاحراميات أكثر من الخلق و الإبداع ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:33
من غشنا ليس منا لهذا السبب مستوى الطلاب ضعيف جدا ووزارة التعليم أضعف بكثير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - خليلوفيتش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:38
هههههه والله العظيم إلى ضحكت من أعماق قلبي كيفاش بهاد الطريقة غادين نتقدمو كيفاش بهاد الطريقة غادين أيكونو عندنا أطر مسؤولين على هاد لبلاد حقيقة مرة (قاليه باباك طاح فالسوق قاليه من الدار خرج مايل )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - From Mscow الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:40
لقد اشتقت إلى الفترة التي كنا فيها تلاميذ .وكنا نكد واجتهد ويتنافس بيننا فيمن سيحصل على النقطة المتفوقة. لقد كان الأساتذة يتعاملون معنا كابناء أو إخوة. كان القسم تشتد فيه المنافسة بيننا.
بالله العظيم لكنت واثق من نفسي على اجتياز الباكالوريا في الدورة الأولى.
رحمة الله على التلاميذ المخلصين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - مترشحة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:40
الحمد لله انهم اتخدوا هذا الاجراء ضدهم كنتمنى يشددوا الحراسة على كل من حاول الغش لان الغش ليس من شيم المسلمين، و هو ظلم لكل تلميذ سهر الليالي من اجل تحصيله الدراسي!!! كنتمنى اقسى العقوبات ضدهم باش اكونو عبرة للاخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - علي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 17:44
أراهن أن الغشاشين الموقوفين يقاطعون المنتجات المعلومة . هذه هي السكيزوفرينيا . الثرثرة في جهة و في الواقع الخوى الخاوي و الغش في الامتحان . العام كامل و قبيلة غشون مخيمين في الفيسبوك يلوكون الفضفاض من الكلام حتى إذا جد الجد و وقعت الواقعة تجدهم يغشون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.