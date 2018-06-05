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كُتّاب وآراء
توقيف 8 متورطين في الغش في الامتحانات بمريرت
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، اليوم الثلاثاء، ثمانية أشخاص، بينهم مرشحان كانا يجتازان امتحانات البكالوريا، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالغش في الامتحانات والمشاركة.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا في مواجهة مرشحين تم ضبطهما متلبسين بالغش في الامتحانات من طرف لجنة الحراسة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات عن ارتباط أحدهما بمجموعة على تطبيق "واتساب" تنشط في تسهيل عمليات الغش وتوفير أجوبة الامتحانات بمقابل مادي، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد مكنت إجراءات البحث القضائي من تحديد مكان تواجد المجموعة المشتبه فيها بأحد المنازل بحي الفرح بمدينة مريرت، وتم ضبط ستة أشخاص متلبسين بتلقي الأسئلة وتوفير الأجوبة الخاصة بها لفائدة المرشحين، كما تم حجز 11 هاتفا محمولا وثلاثة حواسيب، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات والمناهج الدراسية التي كانت تستعمل في الغش.
كما تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.