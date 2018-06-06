الغش في "الباك" يورط 20 تلميذا في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت لجان للمراقبة، الثلاثاء، 20 تلميذا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالغش في الامتحانات بمؤسسة للتعليم الثانوي بحي اسيل بمراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن 17 تلميذا من المعنيين بالأمر تم ضبطهم متلبسين بحيازة هواتف نقالة يمنع إحضارها إلى مراكز الامتحان الوطني، مضيفة أنهم كانوا يودون استعمالها.

وأوردت المصادر نفسها أن تلميذين آخرين ضبطا متلبسين بحيازة مخطوطات (حروزة)، وآخر أحضر لوحة رقمية، مشيرة إلى أن هذا التدخل جاء بعد 10 دقائق من انطلاق الامتحانات، بعد وضع تقرير من طرف مدير المؤسسة التعليمية.

وفي السياق نفسه أوقفت مصالح الأمن الوطني تلميذا آخر في السنة الأولى ثانوي، بعد زيارة فرقة أمنية إلى منزله، وإحالته على الضابطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا في مواجهته، بعد تدخل شركة اتصالات المغرب التي كشفت تورطه في تسهيل عمليات الغش.