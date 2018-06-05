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كُتّاب وآراء
الأمن يطيح بزعيم ملثمين هاجموا مصلين بتطوان
ألقت مصالح ولاية أمن تطوان القبض على زعيم ملثمين يشتبه في اعتراضهم سبيل المصلين أمام مسجد بحي جامع مزواق بالمدينة ذاتها.
ووفق مصدر هسبريس فإن تحرك المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان جاء تفاعلا مع مضمون "فيديو" جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عملت على فتح تحقيق في الواقعة ليتم التعرف على الفاعلين وتحديد هوياتهم وتوقيف الفاعل الرئيسي بالحي نفسه.
وتبعا للمصدر ذاته فإن الأمر يتعلق بشخص من مواليد 1998، ومن ذوي السوابق القضائية، ولم يمض على خروجه من السجن سوى شهران.
وأضاف المصدر أن الموقوف وضع تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، بتعليمات من النيابة المختصة؛ فيما تم تحرير مذكرات بحث في حق باقي أفراد العصابة، والأبحاث جارية لتوقيفهم.