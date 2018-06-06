أمن إمنتانوت يسلم "فقيه" إلى الشرطة بأيت ملول

ابراهيم مغراوي

سلمت مصالح الشرطة القضائية بمدينة إمنتانوت، لمثيلتها بمدينة أيت ملول، الثلاثاء، "فقيه" يبلغ من العمر 28 سنة، وعازب، كان مبحوثا عنه بتهمة ممارسة الجنس على زبوناته ممن يقدم لهن خدمات "الرقية الشرعية".

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف المعني بالأمر جاء بناء على مسطرة استنادية لأمن أيت ملول، بعد شكاية لمواطنة تنحدر من ضواحي هذه المدينة السوسية، سبق أن وقعت في شراك "السماوي"، مضيفة أنه تم تعقب تحركاته منذ خروجه من محطة إنزكان على متن حافلة إلى أن جرى توقيفه بإمنتانوت في كمين محكم أثناء تجوله وسط المدينة لـ"اصطياد" ضحايا جدد لأفعاله الإجرامية.

وأضافت المصادر نفسها أن أمن إمنتانوت أوقف المعني بالأمر أمس الاثنين، فتم اقتياده إلى مفوضية الشرطة واستمع له في محضر قانوني بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، مع إخبار المصالح الأمنية بإنزكان قصد القدوم لتسلمه، واستكمال التحقيق معه ومواجهته مع ضحيته، قبل عرضه على النيابة العامة لابتدائية إنزكان.

يذكر أن التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة أثبتت أن ضحايا "الفقيه" من أعمار مختلفة، واستعمل معهن العنف والتهديد ليعتدي عليهن جنسيا، بعدما انفرد بهن داخل منازل أسرهن لإخضاعهن لنوع من طقوسه الاحتيالية لـ"إخراج الجن".