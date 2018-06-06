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كُتّاب وآراء
الدرك يحقق في أمر جثة متحللة بإقليم شفشاون
باشرت عناصر من الدرك الملكي بإقليم شفشاون تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة متحللة بعدما فاحت رائحة كريهة من واد بمنطقة العناصر بجماعة باب برد.
ووفق مصادر هسبريس فإن الجثة تعود لشاب يبلغ حوالي 25 سنة، وينحدر من جماعة بني ذركول بدائرة باب تازة التابعة للإقليم ذاته؛ وعثر عليها ملقاة تحت قنطرة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة.
وجرى نقل عينات من الجثة التي كانت في مراحل متقدمة من التحلل، وعليها آثار دم يرجح أن تكون نتيجة عمل إجرامي، من أجل إخضاعها للتحاليل والتشريح قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.