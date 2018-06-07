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كُتّاب وآراء
التحقيق مع مروج مخدرات بين السياح في مراكش
أخضعت فرقة محاربة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمدينة مراكش، الأربعاء، شابا في بداية عقده الثالث يعمل حارسا للسيارات لإجراءات البحث والتحقيق، لتحديد جميع ظروف وملابسات كمية مخدر الشيرا التي ضبطت بحوزته، قبل عرضه على أنظار العدالة.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت المشتبه فيه بحي جيليز، بعد وضعه تحت المراقبة الأمنية، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا كان يعتزم ترويجها على السياح الأجانب، ليتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية الأولى، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف يمتهن ترويج المخدرات في أوساط زبنائه الأجانب الذين يترددون على حي جيليز المعروف بـ"الحي الأوروبي"، تحت مظلة حارس للسيارات، من أجل إبعاد كل الشبهات عنه.