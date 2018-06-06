تسجيل "حالتَي انتحار" في ابن احمد والكارة

إبراهيم الحافظون من سطات

أعطت النيابة العامّة المختصة بسطات، اليوم الأربعاء، تعليماتها بإخضاع جثة شابّ عشريني للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليه جثة هامدة بمسقط رأسه بأولاد فارس ناحية ابن أحمد، بعدما تناول مادّة سامّة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ي، ط"، المزداد سنة 1997 بدوار أولاد عثمان أولاد موسى أولاد فارس دائرة ابن أحمد إقليم سطات والأعزب، كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، زار بسببها أطباء أخصائيين.

وفتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات بحثا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات انتحار الشاب، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصة بمدينة ابن أحمد.

وفي السياق ذاته، نجح طاقم طبي في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات في إنقاذ شاب ثلاثيني "ع، ط" المنحدر من جماعة جاقمة دائرة الكارة إقليم برشيد، بعد تناوله مادة سامة تستعمل لإبادة القوارض، في محاولة منه للانتحار، حيث لا يزال يرقد بقسم طبّ الرجال في انتظار تحسّن حالته الصحية المستقرّة، حسب مصدر طبي.