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الرئيسية | حوادث | أحد سجناء "علي مومن" يفارق الحياة بالمستشفى

أحد سجناء "علي مومن" يفارق الحياة بالمستشفى

أحد سجناء "علي مومن" يفارق الحياة بالمستشفى
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 21:03

فارق أحد السجناء الحياة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، اليوم الأربعاء،ب عدما أحيل عليه من المؤسسة السجنية "علي مومن" لتلقي العلاج.

وحسب مصادر مطلعة فإن السجين "ص، ح"، في عقده الخامس والمنحدر من منطقة سيدي حجاج دائرة ابن أحمد إقليم سطات، كان يقضي عقوبة حبسية ناحية سطات.

وأضافت المصادر أن النزيل كان يعاني من بعض الأمراض التي كان يتناول بسببها الأدوية، وأمام تفاقم المرض قرر الطبيب المداوم الاحتفاظ به في المركز الاستشفائي الحسن الثاني.

ولفتت المصادر ذاتها الانتباه إلى أن إدارة المؤسسة السجنية أبلغت عائلة الراحل، اليوم الأربعاء، بخبر الوفاة من أجل الحضور للقيام بالإجراءات القانونية لتسلّم الجثمان. تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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