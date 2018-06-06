حادث مروري يقتل راكب دراجة بمدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي شاب عشريني، اليوم الأربعاء، نتيجة جروح أصيب بها إثر تعرضه لحادثة سير مميتة، بعد اصطدام وقع بين درّاجة نارية وسيارة خفيفة بمدينة برشيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن الشاب نقل على وجه السرعة، عبر سيارة إسعاف، من برشيد إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، حيث خضع لبعض الفحوصات والكشف بالأشعة.

وأضافت المصادر أن الطبيب المداوم أمر بإحالة الشاب على قسم العناية المركّزة، نظرا لخطورة وضعه الصحي؛ إلا أنه فارق الحياة، حيث وضعت جثته بقسم الأموات من أجل المعاينة والفحص أو التشريح الطبّي، حسب قرار النيابة العامة المختصة.

وانتقلت عناصر شرطة المرور وممثل عن السلطة المحلية ببرشيد إلى مكان الحادث، وفتحت الضابطة القضائية بحثا في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المروري المميت، لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات وكيل الملك بالدائرة القضائية سطات.