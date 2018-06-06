محكمة الاستئناف بالرباط تبرئ "ولد الفشوش"

هسبريس من الرباط

بعد إدانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 15 ألف درهم، بتهمة السكر العلني وارتكاب حادث سير وتخريب ممتلكات عمومية، قضت محكمة الاستئناف بالرباط، ببراءة حمزة الدرهم، المعروف بــ"ولد الفشوش".

كما برأت المحكمة ذاتها باقي المتهمين في القضية، وهم شقيق المعني وأحد مرافقيه، إضافة إلى العناصر الأمنية التي عاينت الحادثة وأنجزت محضرها الرسمي.

حري بالذكر أن قضية "ولد الفشوش" كانت قد أحدثت ضجة كبيرة إثر انتشار مقطع فيديو، قبل حوالي عام من الآن، يظهر فيه المعني وهو يقوم بتوثيق لحظة ارتكابه لحادثة بوجود أمنيين قاموا بمعاينة الحادثة.