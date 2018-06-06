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الرئيسية | حوادث | محكمة الاستئناف بالرباط تبرئ "ولد الفشوش"

محكمة الاستئناف بالرباط تبرئ "ولد الفشوش"

محكمة الاستئناف بالرباط تبرئ "ولد الفشوش"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:00

بعد إدانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 15 ألف درهم، بتهمة السكر العلني وارتكاب حادث سير وتخريب ممتلكات عمومية، قضت محكمة الاستئناف بالرباط، ببراءة حمزة الدرهم، المعروف بــ"ولد الفشوش".

كما برأت المحكمة ذاتها باقي المتهمين في القضية، وهم شقيق المعني وأحد مرافقيه، إضافة إلى العناصر الأمنية التي عاينت الحادثة وأنجزت محضرها الرسمي.

حري بالذكر أن قضية "ولد الفشوش" كانت قد أحدثت ضجة كبيرة إثر انتشار مقطع فيديو، قبل حوالي عام من الآن، يظهر فيه المعني وهو يقوم بتوثيق لحظة ارتكابه لحادثة بوجود أمنيين قاموا بمعاينة الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - البرازيلي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:10
كما قلتها مسبقا ، فتوقع مفاجآت القضاء المغربي أصعب من التنبؤ بحالة الطقس أو حل معادلة جد معقدة .
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2 - maro الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:10
ههه اد كنت في المغرب لا تستغرب ...البلاد مشات فداكشي....
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3 - البراءة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:10
ان كنت في المغرب فلا تستغرب الجريمة تابتة و البراء سعدات لي مو في العرس
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4 - samir الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:10
لا حولة ولا قوة الا بالله آش هاد شئ
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5 - wassim الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:11
لماذا المفاجأة فهاته الاشياء مالوفة في القضاء المغربي (المستقل)
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6 - سعيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:11
المحظوظان الكبيران في القضية هما رجلا اﻷمن اللذان ساقهما حظهما للتورط مع ولد الفشوش.
ونعم الحظ
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7 - amine de rabat الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:11
فهاد البلاد تعيا ماتفهم و في الآخر متفهم والو. ..الله يحفظنا و صافي من قوم الظالمين
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8 - زهير بومية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:11
في عهد تجار الدين لا نستغرب ابدا من سياسة عفا الله عما سلف.
على العموم هنيئا للجميع بعناق الحرية من جديد
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9 - من إسبانيا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:11
عادي جدا فنحن نعرف أننا في بلد الحق والقانون والمصداقية والشفافية . لكن ليس على الكل بل إنما على ضعفاء الناس
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10 - يونس السلفي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
زعما بقات غا فهادا هههههه
فين واحد خالد عليوة لي خرج من الحبس يدفن مّو و ماعاودش رجع ههههه
البلاد بلادهوم بصحتهوم يديرو ما بغاو حنا غير ضياف عندهوم الله يجازيهم بخير قابلين علينا.
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11 - البيضاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
كلشي براءة ههههه شكون لي مول الغلط ...الله و اعلم .
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12 - امجوض الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
القضاء والعدالة في المغربي ليس نزيه و وسنوات السنين في السجون كتفرق غير على الفقراء او الدراوش حسبنا الله ونعم الوكيل
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13 - مفهمتش الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
لي عندو عندو. فين راحنا؟ زعما المغرب راه دولة الحق و القانون. ههههه. حلل و ناقش؟
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14 - mobssit mohammed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
أسوء قضاء في العالم قضاء الهواتف ورسائل والتعليمات
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15 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
هذا الحكم في حد.ذاته إهانة للشرطة و للأمن الوطني بصفة عامة لوكان ولد الشعب كون غرق
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16 - مدواي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:12
يحيا العدل ! يحيا العدل !
لا اظن اننا سنحلم يوما بقضاء نزيه و مستقل
ولاد الشعب طحنوهم وولاد الفشوش خرجوهم يطحنو ولاد الشعب
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17 - Seddam الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:13
الله الله يحيى العدل السيد ما دار والو فقط تمت إدانته بالسكر العلني و التخريب و الاستهزاء بالشرطة وعدم الامتثال للأوامر و كل هذا موثق في شريط فيديو...لك الله يا وطني.
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18 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:13
هناك محمكمة إلهية لن يهرب منها
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19 - محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:13
تبرئة ولد الفشوش بعد إدانته بالسجن هو رفاقه ،ومع وجود أدلة تثبت جرائمه ربما طبقوا
في حقه مسطرة باك صاحبي
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20 - شمقمق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:13
لو كنا في دولة من دول الحق والقانون لتم فتح تحقيق مع القاضي وكم هو المبلغ الدي حصل عليه
المرجوا وضع اسم القاضي الدي نطق بالحكم حتى يتكلف الشعب المدويخ من جرد امواله عن طريق مواقع التواصل
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