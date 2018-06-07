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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف سارق هاتف مسؤول في "الداخلية"
أوقفت عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، لصا من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالنشل، جراء تورطه في سرقة هاتف مسؤول في وزارة الداخلية بالمدينة ذاتها، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرضه على أنظار العدالة.
وجاء توقيف المتهم، حسب مصادر هسبريس، بعد إخبار المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش بعملية السرقة المذكورة التي تعرض لها المسؤول السالف ذكره بشارع محمد السادس، قبل أذان مغرب يوم الاثنين الماضي، ما خلف حالة استنفار في مختلف الأجهزة الأمنية.
وأضافت المصادر نفسها أن التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، من خلال وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات اللص، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيف المتهم؛ فيما بقي البحث جاريا في حق شريك له في العملية بعد تحديد هويته.