24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)

  4. الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل (5.00)

  5. "أولاد بن عريف" يرفضون استعادة "مقدم معزول" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مقتل طفلة في حادثة سير وسط مدينة برشيد

مقتل طفلة في حادثة سير وسط مدينة برشيد

مقتل طفلة في حادثة سير وسط مدينة برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 07 يونيو 2018 - 01:10

لقيت طفلة في عامها الخامس، الأربعاء قبل الإفطار بدقائق، مصرعها إثر تعرّضها لحادث مروري قاتل، بعدما صدمتها سيارة خفيفة وسط مدينة برشيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن سيارة خفيفة كانت مارّة على مستوى شارع العيون بالحي الحسني بمدينة برشيد، قبل موعد الإفطار بقليل، أردت الطفلة صريعة في الحين.

وانتقل إلى شارع العيون، مكان الحادث، ممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من شرطة المرور، وأفراد من الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد، حيث عملوا على معاينة جثة الطفلة، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للمدينة.

وزادت المصادر نفسها أن ممثل النيابة العامة بابتدائية برشيد أمر عناصر الضابطة القضائية بفتح بحث في حادث مقتل الطفلة، مع إجراء معاينة وفحص جثتها لفائدة البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.