مقتل طفلة في حادثة سير وسط مدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقيت طفلة في عامها الخامس، الأربعاء قبل الإفطار بدقائق، مصرعها إثر تعرّضها لحادث مروري قاتل، بعدما صدمتها سيارة خفيفة وسط مدينة برشيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن سيارة خفيفة كانت مارّة على مستوى شارع العيون بالحي الحسني بمدينة برشيد، قبل موعد الإفطار بقليل، أردت الطفلة صريعة في الحين.

وانتقل إلى شارع العيون، مكان الحادث، ممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من شرطة المرور، وأفراد من الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد، حيث عملوا على معاينة جثة الطفلة، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للمدينة.

وزادت المصادر نفسها أن ممثل النيابة العامة بابتدائية برشيد أمر عناصر الضابطة القضائية بفتح بحث في حادث مقتل الطفلة، مع إجراء معاينة وفحص جثتها لفائدة البحث القضائي.