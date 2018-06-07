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كُتّاب وآراء
نزيل سابق بـ"بويا عمر" يفارق الحياة ببرشيد
فارق أحد نزلاء مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد الحياة قبل قليل من ليلة الأربعاء بجناح "أبو الكرم"، الذي يضمّ المرضى النفسانيين والعقليين الذين سبق ترحيلهم من ضريح "بويا عمر"، ناحية قلعة السراغنة، في إطار عملية "كرامة".
وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك نزيل سابق بضريح "بويا عمر"، وجرى تنقيله رفقة 49 شخصا آخرين في إطار عملية "كرامة"، التي كان قد أعلن عنها وزير الصحة السابق الحسين الوردي في يونيو 2015، للتكفّل المجاني بالمرضى النفسانيين والعقليين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن إدارة المستشفى أشعرت النيابة العامّة المختصة ببرشيد بالوفاة، فأعطت الأخيرة توجيهاتها لعناصر الضابطة القضائية للانتقال إلى "مصلحة الكرامة" بمستشفى الرازي للطب النفسي، حيث قامت بمعاينة جثة الهالك، وعملت على توجيهها إلى قسم الأموات من أجل المعاينة أو التشريح الطبّي من قبل طبيب مختص.