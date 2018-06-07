اصطدام سيارتين يخلف جرحى قرب قلعة مكونة‎

هسبريس من تنغير

شهدت الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات وتنغير، وبالضبط بالنفوذ الترابي لجماعة أيت سدرات السهل الغربية، الليلة، حادثة سير خطيرة، إذ وقع اصطدام مباشر وعنيف وقع بين سيارة لنقل البضائع (بيكوب) وسيارة إسعاف تابعة لإحدى الجمعيات التنموية بجماعة تودغى السفلى، أصيب إثره سبعة أشخاص، حالة اثنتين منهم خطيرة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين قبل أن يصطدما بقوة، ما أسفر عن إصابة سبعة ركاب، حالة اثنتين منهم، وهما أربعينية تدعى "ر.ي" وطفلة في عقدها الأول تدعى "ل.ا"، خطيرة، استدعت نقلهما إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات؛ فيما تم نقل الركاب الخمسة الآخرين بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى المحلي بقلعة مكونة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وفور إشعارها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قلعة مكونة إلى مكانها من أجل تحرير محضر رسمي حول النازلة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.