24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:11
|19:41
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكاميرا الخفية بين الحرية والسخرية
- تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي
- تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
- تجريم الإثراء غير المشروع
- التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين
التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)
- رسميا .. الداودي يطلب إعفاءه من منصبه بسبب "وقفة سنطرال" - (340)
- وزير الفلاحة: إتلاف الحليب في "القوادس" أمر خطير يحز في القلب - (301)
- السعودية تعلن دعم الملف الأمريكي .. آل الشيخ: "كلمتي" لترامب - (219)
- الداودي يعتزم الاستقالة من الحكومة .. و"البيجيدي": الخطأ جسيم - (173)
- وقفة الداودي مع عمال "سنطرال" تضع وزير الحكامة تحت المقصلة - (166)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اصطدام سيارتين يخلف جرحى قرب قلعة مكونة
شهدت الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات وتنغير، وبالضبط بالنفوذ الترابي لجماعة أيت سدرات السهل الغربية، الليلة، حادثة سير خطيرة، إذ وقع اصطدام مباشر وعنيف وقع بين سيارة لنقل البضائع (بيكوب) وسيارة إسعاف تابعة لإحدى الجمعيات التنموية بجماعة تودغى السفلى، أصيب إثره سبعة أشخاص، حالة اثنتين منهم خطيرة.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين قبل أن يصطدما بقوة، ما أسفر عن إصابة سبعة ركاب، حالة اثنتين منهم، وهما أربعينية تدعى "ر.ي" وطفلة في عقدها الأول تدعى "ل.ا"، خطيرة، استدعت نقلهما إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات؛ فيما تم نقل الركاب الخمسة الآخرين بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى المحلي بقلعة مكونة لتلقي الإسعافات الضرورية.
وفور إشعارها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قلعة مكونة إلى مكانها من أجل تحرير محضر رسمي حول النازلة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.