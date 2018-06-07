درك أولاد حسون يوقف مجموعة من تجار مخدرات

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي باولاد حسون بإقليم مراكش، في ثلاث عمليات قامت بها قبل مغرب الأربعاء، مجموعة من تجار المخدرات متلبسين بحيازة كميات من "الكيف" و"الحشيش".

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية الأولى همت أربعة أشخاص؛ ثلاثة (اثنان من اولاد حسون والثالث من مراكش) تم ضبطهم متلبسين بحيازة خمسة كيلوغرامات من "الكيف" و160 غراما من "الحشيش"، أما الرابع فتم توقيفه بتهمة الاستهلاك.

وفي السياق نفسه أوقفت العناصر المذكورة، بمنطقة الويدان، مبحوثا عنه من طرف أمن مراكش متلبسا بحيازة 80 غراما من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين دأبوا على ترويج الممنوعات بالمنطقة المشار إليها عبر الانتقال بين المجال المحسوب على الأمن الوطني ومجال الدرك الملكي، لتفادي دوريات المراقبة.

يذكر أن الموقوفين وضعوا بأمر من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على القضاء.