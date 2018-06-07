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إحباط تهريب 234 كيلوغراما من الشيرا إلى سبتة
الخميس 07 يونيو 2018 - 14:15
تمكنت عناصر الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة، اليوم الخميس، من حجز 234 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
عناصر فرقة المراقبة المختلطة بين الجمارك والشرطة عثرت على هذه الكمية من المخدرات مخبأة أسفل شحنة من الأسماك المجمدة، على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج، كانت في طريقها نحو مدينة الثغر.
العملية أسفرت عن اعتقال سائق السيارة، وهو مغربي مقيم بسبتة، زيادة على مرافقه، لتتم إحالة المشتبه بهما على الشرطة القضائية بمدينة تطوان، لتعميق البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.