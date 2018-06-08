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لجنة تحجز كفتة فاسدة في "مراكش العتيقة"
الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:12
حجزت لجنة مختلطة، من المكتب الجماعي لحفظ الصحة والأمن الوطني والسلطة المحلية، كمية كبيرة من كفتة السمك فاسدة ومعدات تستعمل في إنتاجها بمراكش، بعد حملة أسفرت عن مداهمة محل بحي الموقف في المدينة العتيقة.
وأفادت مصادر مسؤولة، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن اللجنة المشار إليها اقتحمت المحل فاكتشفت أنه أصبح عبارة عن مصنع سري لإعداد الكفتة في ظروف غير صحية.
وأضافت هذه المصادر أن اللجنة حررت محضرا قانونيا بخصوص الكمية التي جرى حجزها من لحوم السمك والشحوم الفاسدة، وإغلاق المحل، في انتظار عرض صاحبه على القضاء.