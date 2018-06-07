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شاحنة تدهس سيدة أجنبية ضواحي مراكش
الخميس 07 يونيو 2018 - 19:40
لفظت أجنبية في عقدها الرابع، اليوم الخميس، أنفاسها الأخيرة بجماعة أولاد حسون التابعة لعمالة مراكش.
وفور تلقي درك أولاد حسون لإخبارية بخصوص الحادثة المذكورة، انتقلت عناصره إلى مكانها لجمع المعطيات التي ستفيدها في التحقيق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكة فرّت من كلب ضال اعترض طريقها، لحظة ممارستها وزوجها لتمارين رياضية بالمنطقة التي يقطنان بها بجماعة أولاد حسون؛ لكنها صادفت مرور شاحنة من الحجم الكبير، فسقطت تحت عجلاتها.
وأشرف درك أولاد حسون على نقل الجثمان إلى مستودع الأموات في مراكش، وإيقاف السائق ونقله إلى مقر المركز الترابي، للإصغاء إليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة.