حادث سير يخلف مصرع رئيس جماعة النخيلة

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، اليوم الخميس، جثة رئيس الجماعة القروية النخيلة، التابعة ترابيا لإقليم سطات، نتيجة اصطدام سيارته بشاحنة من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطنية رقم 11.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من مستعملي الطريق، الرابطة بين خريبكة ومركز ثلاثاء الأولاد ،حاولوا جاهدين إخراج المصاب من سيارته وإنقاذ حياته؛ غير أن الإصابات البليغة عجّلت بوفاته.

وفد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الحادث المسفر عن وفاة رئيس الجماعة المنتمي إلى صفوف حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.