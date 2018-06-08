مصالح درك أمزميز توقف شابا يروّج المخدرات

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة أمزميز بإقليم الحوز شابا في عقده الثاني، متلبسا بكمية من مخدر الشيرا معدة للبيع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد توصل دورية لرجال الدرك الملكي بمعلومات حول الشاب الموقوف، للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات بأحياء المدينة.

وفور توصلها بالإشعار السابق ذكره، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان وجود تاجر المخدرات لتوقيفه بأمر من النيابة العامة المختصة، التي قررت الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة.