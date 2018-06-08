إتلاف 115 طنا من المواد الغذائية خلال أسبوع

هسبريس - و.م.ع

أفضت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة، التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف حوالي 115 طن من المواد الغذائية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، صدر عقب انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، أن هذه المواد تتضمن 31 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و18 طنا من التمور والفواكه الجافة، و19 طنا من اللحوم والأسماك، و13 طنا من المشروبات والعصائر، و7 أطنان من الحلويات المعدة للاستهلاك، و25,5 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (قطاني ومواد غذائية معدة للاستهلاك وزيوت وعسل ومربى وغيرها).

كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 32 الف و61 نقطة بيع منذ بداية شهر رمضان، والتي أفضت إلى تسجيل 1373 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.

وبخصوص التموين، وحسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، فقد سجلت اللجنة الوزاراتية المشتركة بارتياح وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الأساسية بدون استثناء.

وعلى مستوى وضعية الأسعار، يضيف البلاغ، وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجلت اللجنة استقرارا في أسعار جل المواد الغذائية وانخفاضا ملحوظا في أسعار الأسماك.