شرطة أكادير تضع يدها على 80 كلغ من الحشيش

هسبريس من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 58 و64 سنة، وبحوزتها كميات مهمة من مخدر الشيرا.

وبحسب إفادة مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدخل مدينة أولاد تايمة، حيث مكنت عملية تفتيش السيارة التي كانا يمتطيانها من حجز شحنة من مخدر الشيرا قدرت كميتها بـ70 كيلوغراما، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكن أحد المشتبه فيهما بالمدينة ذاتها عن حجز كمية إضافية من المخدر نفسه بلغت 10 كيلوغرامات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في هذه القضية.