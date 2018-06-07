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تيار كهربائي مرتفع يصعق تلميذا بنواحي شيشاوة
الخميس 07 يونيو 2018 - 23:16
أصيب تلميذ يتابع دراسته بالمستوى السادس ابتدائي بحروق بليغة على مستوى الظهر، بعدما تعرض لصعقة كهربائية مفاجئة، اليوم الخميس، إثر تسلقه عمودا كهربائيا بدوار "واويسخت"، التابع لجماعة وقيادة امزوضة بإقليم شيشاوة.
وأوضحت مصادر طبية، لهسبريس، أن الطفل المصاب، الذي كان في حالة صحية جد حرجة، نقل على عجل إلى مستعجلات المركز الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.
وأوردت المصادر ذاتها أن التلميذ المذكور تسلق عمودا كهربائيا ذا توتر مرتفع، فسقط أرضا فور تعرضه لصعقة كهربائية، ما استدعى حضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط، والتي فتحت بأمر من النيابة العامة المختصة تحقيقا في ملابسات وظروف الواقعة.