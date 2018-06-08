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كُتّاب وآراء
الحبس لشاب مدان بالتغرير بقاصر في إمنتانوت
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، بإقليم شيشاوة، بإدانة شاب في عقده الثاني بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعدما تابعته النيابة العامة بتهمتي التغرير بقاصر والمشاركة في السرقة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بدائرة إمنتانوت ألقت القبض على المعني بالأمر بعدما تقدم ولي أمر فتاة قاصر بشكاية لوكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية نفسها، بخصوص تعرض ابنته للتغرير والابتزاز من طرف المشتكى به، الذي كان يعدها بالزواج مقابل منحه مبالغ مالية.
وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة عناصر الدرك بتوقيف "ع الإله .أ"، من دوار تقنورت جماعة سيدي غانم، بعد ضبطه داخل المركز التجاري بمدينة إمنتانوت، ليحال على وكيل الملك، الذي أمر بإيداعه السجن من أجل المنسوب إليه، بعد تحقيق أنجزه الدرك وآخر لقاضي التحقيق.