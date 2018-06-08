سجين يبتر عضوه التناسلي بمستشفى ابن رشد

هسبريس من الدار البيضاء

حاول أحد السجناء الانتحار مساء الخميس بعدما أقدم على بتر عضوه التناسلي حيث كان يخضع للعلاج بجناح جراحة المسالك البولية بمستشفى ابن رشد.

وقالت مصادر هسبريس إن الشخص الذي حاول الانتحار، والبالغ من العمر 29 سنة، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقام بتناول شفرة حلاقة وقطع بها قصبته الهوائية.

وسارعت المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة تفاصيل الحادث، والأسباب التي تقف وراء قرار الانتحار الذي اتخذه المعني، الذي يخضع حاليا للعناية المركزة بالمستشفى.