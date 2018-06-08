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الرئيسية | حوادث | سجين يبتر عضوه التناسلي بمستشفى ابن رشد

سجين يبتر عضوه التناسلي بمستشفى ابن رشد

سجين يبتر عضوه التناسلي بمستشفى ابن رشد
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:49

حاول أحد السجناء الانتحار مساء الخميس بعدما أقدم على بتر عضوه التناسلي حيث كان يخضع للعلاج بجناح جراحة المسالك البولية بمستشفى ابن رشد.

وقالت مصادر هسبريس إن الشخص الذي حاول الانتحار، والبالغ من العمر 29 سنة، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقام بتناول شفرة حلاقة وقطع بها قصبته الهوائية.

وسارعت المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة تفاصيل الحادث، والأسباب التي تقف وراء قرار الانتحار الذي اتخذه المعني، الذي يخضع حاليا للعناية المركزة بالمستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - معتوهة الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:54
يا ربي اش هادشي واقع !!! حاسة راسي فكوشمار ...كل شوية نشوف كارثة....يا ربي تحد الباس
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59
2 - ber nour الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:56
سترك يارب سترك يارب الله اعفو عليه وعفو على جميع المصابين والمرضى. والله أطلق سراح المسجونين والمضلومين يارب. الله أألف بين قلوبنا يارب
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61
3 - زكرياء منجد الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:58
أعمال صيبيانية حقيرة يقوم بها بعض الناس مع الأسف
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-48
4 - مافاهم والو الجمعة 08 يونيو 2018 - 01:00
اظن ان العقاب المناسب لامثال هؤلاء هو تركه يعاني مع مرضه الى ان يموت ونتخلص من مشاكله وبالنسبة للاخرين المدانين في السجن بالسرقة والاعتداءات يجب على الدولة ان تشل حركتهم بالنسبة للمغتصب قطع العضو والسرقة قطع الرجل وبذالك سنكون قطعنا شوطا مهما في درب الامن والامان
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-26
5 - NOUMRI الجمعة 08 يونيو 2018 - 01:06
ؤفاش أنت باغي تنتاحر لاش أمعدب امعاك الشرطة و الأطباء و الممرضين كنت تقضي الغرض في السجن ؤ اتهني راسك دابا المشكل الخوف ان يفضي التحقيق الى إتهام ممرض أو ممرضة بعدم القيام بواجبهم كما وقع مع تلك الممرضة التي إتهمت بالإهمال بعد إنتحار أحد المجانين
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4
6 - مصطفى الجمعة 08 يونيو 2018 - 01:36
بلد العجاءب!!!!!!
يعاني من امراض نفسية وسجين مفهمت والو
كان الاولى ان يودع مستشفى الامراض العقلية
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