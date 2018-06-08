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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يعرض حصيلة عمله في ثلثي رمضان

أمن مراكش يعرض حصيلة عمله في ثلثي رمضان

أمن مراكش يعرض حصيلة عمله في ثلثي رمضان
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 08 يونيو 2018 - 04:45

تمكنت عناصر الأمن التابعة لولاية أمن مراكش بمختلف فرقها، خلال الثلثين الأولين من هذا الشهر الفضيل، من توقيف 1220 مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة، و926 شخصا في حالة تلبس، وضبط 07 أشخاص حاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، و217 شخصا من أجل انتحال صفة مرشد سياحي.

وأوضح مصدر أمني لهسبريس أن فرقة محاربة المخدرات أوقفت 59 شخصا وحجزت حوالي ستة كلغ و600 غرام من مخدر الشيرا. كما تم التحقق من هوية 9524 شخصا والتثبت من هوية 168 شخصا غير متوفر على بطاقة التعريف الوطنية، ومساعدة 628 شخصا يعيشون على التسول أو في حالة تشرد بإيداعهم دار البر والإحسان، و94 شخصا يعانون من الاختلال العقلي تم إيداعهم المؤسسة الصحية المختصة.

وأضاف المصدر نفسه أن شرطة السير والجولان ضبطت 775 مخالفة لمقتضيات قانون السير، واستخلصت 1709 غرامات تصالحية، وحجزت 235 عربة و100 دراجة نارية؛ فيما تم الاحتفاظ بـ 424 رخصة سياقة.

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