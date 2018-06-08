24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:12
|19:41
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة
- أفول الإسلاموية بالمغرب
- المنتخب المغربي يتسلح بالطموح والتفاؤل لعبور "مجموعة الموت"
- تسبيحات -23- رمضانية
- ألم تعد آليات حجب الثقة عن الحكومة قائمة؟
التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)
- حزب العدالة والتنمية ينفي طلب الداودي إعفاءه من منصبه الوزاري - (130)
- الداودي: لم أقدّم إلى "العدالة والتنمية" طلب إعفاء من المهام الوزارية - (108)
- الملف الأمريكي يتقدم على نظيره المغربي لتنظيم مونديال 2026 - (94)
- هذه هي القصة الكاملة لدفع "وزير الحكامة" نحو مغادرة الحكومة - (82)
- إضافة ساعة إلى توقيت المغرب يوم 17 يونيو - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بشيشاوة
ارتفع عدد قتلى حادثة سير مروعة وقعت، اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الجهوية 201 الرابطة بين شيشاوة والشماعية، بتراب جماعة المزوضية، إلى خمسة ضحايا، بعدما لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة لحظات قبل وصولها إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة.
وكانت الحادثة المذكورة، خلفت وفاة أربعة أشخاص من بينهم طفلتان في الحين، فيما نقل باقي الجرحى والمعطوبين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضحت مصادر هسبريس، أن الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، كانوا على متن سيارة خفيفة متجهة نحو جماعة الشماعية، لكنها اصطدمت بحافلة لنقل الركاب قادمة من الاتجاه المعاكس في طريقها نحو إقليم الصويرة.
يذكر أن عامل إقليم شيشاوة بالنيابة، انتقل رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى مكان الحادثة.
ويشار إلى أن كلا من القائد الإقليمي للوقاية المدنية والقائد الإقليمي للدرك الملكي بالنياية، أشرفا على نقل المصابين وإسعافهم وتسهيل عملية مرور مستعملي الطريق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
انا لله وانا اليه راجعون
الله ارحمهم و اصبر دويهم
فاجعة وصدمة قوية اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان ... أغلب الحوادث يكون سببها السرعة والطيش والسهر والتهور وتعاطى المخدرات ...