قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بشيشاوة

ابراهيم مغراوي

ارتفع عدد قتلى حادثة سير مروعة وقعت، اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الجهوية 201 الرابطة بين شيشاوة والشماعية، بتراب جماعة المزوضية، إلى خمسة ضحايا، بعدما لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة لحظات قبل وصولها إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة.

وكانت الحادثة المذكورة، خلفت وفاة أربعة أشخاص من بينهم طفلتان في الحين، فيما نقل باقي الجرحى والمعطوبين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس، أن الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، كانوا على متن سيارة خفيفة متجهة نحو جماعة الشماعية، لكنها اصطدمت بحافلة لنقل الركاب قادمة من الاتجاه المعاكس في طريقها نحو إقليم الصويرة.

يذكر أن عامل إقليم شيشاوة بالنيابة، انتقل رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى مكان الحادثة.

ويشار إلى أن كلا من القائد الإقليمي للوقاية المدنية والقائد الإقليمي للدرك الملكي بالنياية، أشرفا على نقل المصابين وإسعافهم وتسهيل عملية مرور مستعملي الطريق.