24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1219:4121:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة (5.00)

  2. التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)

  3. المغرب يرفع صادرات الأحذية نحو إفريقيا الغربية (5.00)

  4. هاري يوجه تحذيرا لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎ (5.00)

  5. رفاق رونالدو يعمقون وديا جراح الجزائر بثلاثية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بشيشاوة

قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بشيشاوة

قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بشيشاوة
ابراهيم مغراوي
الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:08

ارتفع عدد قتلى حادثة سير مروعة وقعت، اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الجهوية 201 الرابطة بين شيشاوة والشماعية، بتراب جماعة المزوضية، إلى خمسة ضحايا، بعدما لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة لحظات قبل وصولها إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة.

وكانت الحادثة المذكورة، خلفت وفاة أربعة أشخاص من بينهم طفلتان في الحين، فيما نقل باقي الجرحى والمعطوبين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس، أن الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، كانوا على متن سيارة خفيفة متجهة نحو جماعة الشماعية، لكنها اصطدمت بحافلة لنقل الركاب قادمة من الاتجاه المعاكس في طريقها نحو إقليم الصويرة.

يذكر أن عامل إقليم شيشاوة بالنيابة، انتقل رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى مكان الحادثة.

ويشار إلى أن كلا من القائد الإقليمي للوقاية المدنية والقائد الإقليمي للدرك الملكي بالنياية، أشرفا على نقل المصابين وإسعافهم وتسهيل عملية مرور مستعملي الطريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - امين الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:21
انا لله وانا اليه راجعون
الله اصبر عائلتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - darsan driss الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:25
والله إنه لخبر مؤلم . دعواتنا للعلي أن يشملهم برحمته . وااا المغاربة و شورو راه الطريق ماشي لعب .راه بزااااف هاد الحالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - محمد الزموري الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:28
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وشافي الجرحى وتعازينا الحارة إلى ذويهم قدر الله وما شاء فعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Galfaouu الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:29
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
الله ارحمهم و اصبر دويهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - زناسني الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:29
إنا لله وإنا إليه راجعون الموت واحدة والأسباب متعددة اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزق ذويهم الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - صحراوي الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:30
لله ماعطى ولله ما اخد وان لله وان اليه لراجعون رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وتقبلهم قبول حسن في هده الايام المباركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - متتبع الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:30
انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذاءقة الموت الله يرزق اهلهم الصبر والسلوان ويتغمد الموتى بواسع رحمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Vers الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:32
إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى،وكل شيء عنده بأجل مُسمى،فلتصبروا و لتحتسبوا،أعظم الله أجركم، ونسأل الشفاء للجرحى والحذر من طرقات هذه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - المهدي الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:34
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - اللهم ارحمهم جميعا الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:35
اللهم ارحمهم رحمة واسعة هذا قدر الله فلا راد لقضائه وقدره اللهم اجعله خير ...
فاجعة وصدمة قوية اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان ... أغلب الحوادث يكون سببها السرعة والطيش والسهر والتهور وتعاطى المخدرات ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ملاحظ الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:38
لا الاه الا الله. انا لله و انا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - امجوض الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:38
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من اهل الجنة خالدين فيها ابدا و جميع من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - abdou الجمعة 08 يونيو 2018 - 20:43
الطريق الرابط بين شيشاوة والشماعية جد رديء وضيق مع وجود عدة منعرجات. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صبر ذوي القتلى.اللهم ارحمهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.