مصرع شاب غرقا ببركة مائية في مدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، التابعة لثكنة برشيد، مساء الجمعة، قبل دقائق من موعد الإفطار، جثة شاب من بركة مائية قرب تجزئة السعادة بمدينة برشيد.

وحسب مصادر من مكان الحادث، فإن الشاب، المنحدر من مدينة الدروة والمزداد سنة 2000، حلّ الجمعة ضيفا على عمه بحي "كاسطوس" بمدينة برشيد، وتوجّه، زوال اليوم نفسه، رفقة أحد أفراد عائلته إلى البركة المائية من أجل السباحة، إلا أنه غرق في قعرها، الذي يصل عمقه إلى ثلاثة أمتار، حسبما قدّرته المصادر ذاتها.

وقد انتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد، كما تم إشعار مصالح الوقاية المدنية، التي حلّت بالمكان وتمكّنت من العثور على جثة الشاب وانتشالها.

وبعد معاينة الجثة من قبل عناصر الضابطة القضائية، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد، في انتظار إحالتها على قسم التشريح الطبّي لفائدة البحث، الذي تباشره عناصر الشرطة لتحديد ظروف وملابسات غرق الشاب.

وأوضح أحد سكان مدينة برشيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن البركة المائية تمثل فخّا للأطفال والشباب والمراهقين، الذين يتسللون إليها خلسة عن آبائهم، من أجل السباحة فيها، دون اهتمام بالعواقب. وأضاف أن الشاب يعتبر الضحية الرابع خلال الثلاث سنوات الماضية، مطالبا بإيجاد جذري حلّ لهذا المشكل، خصوصا أن السياج الذي وضعه بعض السكّان لم يحد من خطرها.